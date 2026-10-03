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Spor

Formula 1'de Bahreyn GP'si heyecanı: Pole pozisyonu Max Verstappen'in

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Formula 1'de Bahreyn GP'si heyecanı: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
Başlık ResmiFormula 1'de Bahreyn GP'si heyecanı: Pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sine pole pozisyonunda (yarışa ilk sırada başlama hakkı) başlayacak.

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Formula 1'de sezonun 16'ncı yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Orta Doğu'daki güvenlik gerekçeleriyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn GP'sinin sıralama turları, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde yapıldı.

Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, sıralama turlarında 1:35.130 derecesiyle pole pozisyonu kazandı.

Bahreyn Grand Prix'si, 4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da yapılacak.
Başlık ResmiBahreyn Grand Prix'si, 4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da yapılacak.

Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'dan Fransız pilot Isack Hadjar ise 0.428 saniye farkla yarışa üçüncü sırayı aldı. Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli, liderin 0.501 saniye arkasında dördüncü sıranın sahibi oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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