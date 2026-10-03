Formula 1'de Bahreyn GP'si heyecanı: Pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sine pole pozisyonunda (yarışa ilk sırada başlama hakkı) başlayacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Formula 1'de sezonun 16'ncı yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Orta Doğu'daki güvenlik gerekçeleriyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn GP'sinin sıralama turları, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde yapıldı.

Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, sıralama turlarında 1:35.130 derecesiyle pole pozisyonu kazandı.

Bahreyn Grand Prix'si, 4 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da yapılacak.

Ferrari'den Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde ikinci, Red Bull'dan Fransız pilot Isack Hadjar ise 0.428 saniye farkla yarışa üçüncü sırayı aldı. Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli, liderin 0.501 saniye arkasında dördüncü sıranın sahibi oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala