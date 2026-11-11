Barça'da çarpıcı ocak planı: Balde yerine City'nin istenmeyen yıldızı liste başı
Barcelona, devre arası transfer döneminde Alejandro Balde'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı planı hazırladı. İspanyol devi, Manchester City'de karoda düşünülmeyen Cezayirli sol bek Rayan Ait-Nouri'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Çok konuşulacak transferde önemli bir engel bulunuyor.
LaLiga'da 3 puan önde zirvede yer alan, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 3 yapan Barcelona, yıldızlarının Alejandro Balde'nin ocak ayında ayrılık olasılığı sebebiyle sol bek pozisyonuna takviye için piyasayı tarıyor. Seçeneklerden biri, Enzo Maresca yönetiminde beklediği forma şansını bulamayan ve devre arasında Manchester City'den ayrılması beklenen Rayan Ait-Nouri olarak dikkat çekiyor.
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TRANSFERDE "OPSİYON" ENGELİ
İspanyol basınından Sport'un haberine göre; 25 yaşındaki Cezayirli milli oyuncu, 2015 yazında Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'dan transfer olduğu Manchester City'de kendini kanıtlamayı başaramadı. Ait-Nouri, Barcelona sportif ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Ancak transferde "opsiyon" engeli yaşanabilir.
İngiltere'den gelen haberlere göre; oyuncuyu kiralama teklifini kabul etmeye hazır olan City, Haziran 2027'de devreye girecek "satın alma zorunluluğunu" maddesini anlaşmaya eklemeyi istiyor. Bu şart, gelecek yaz büyük miktarda para harcamadan transfer çözümleri arayan Barcelona için işleri zorlaştırıyor.
BALDE İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Barça için Alejandro Balde'nin durumu transferde belirleyici olacak. Katalan kulübü, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri bekliyor ve ayrılık halinde alternatifleri hazırda tutmayı hedefliyor.
Balde olmadan İspanyol devi, tek doğal sol bek oyuncusunu kaybedecek ve bu pozisyonu güçlendirmek "acil gereklilik" haline gelecek.