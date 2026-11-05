Barcelona, Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı
İspanya ekibi Barcelona'da Brezilyalı futbolcu Raphinha'nın sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
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Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
BU SEZON 19 GOLLÜK KATKI
Raphinha, Vitoria Guimaraes, Sporting, Rennes ve Leeds United'da oynadıktan sonra 2022'de Barcelona'ya transfer oldu.
Bu sezon formda bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Barcelona formasıyla 13 maçta 19 gol kaydetti.
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