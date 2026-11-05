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Spor

Barcelona, Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı

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Barcelona, Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı
Başlık ResmiBarcelona, Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı

İspanya ekibi Barcelona'da Brezilyalı futbolcu Raphinha'nın sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

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Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki hücum oyuncusuyla 2030'a kadar sürecek 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

BU SEZON 19 GOLLÜK KATKI

Raphinha, Vitoria Guimaraes, Sporting, Rennes ve Leeds United'da oynadıktan sonra 2022'de Barcelona'ya transfer oldu.

Bu sezon formda bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Barcelona formasıyla 13 maçta 19 gol kaydetti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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