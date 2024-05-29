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Barcelona, Xavi ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktör taraftarları şaşırttı

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Barcelona, Xavi Hernandez, Hansi Flick, Haber

Spor Haberleri

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Xavi Hernandez ile yollarını ayırdığını açıkladı. Katalan temsilcisinin yeni sezonda çalışacağı teknik direktör ise hemen açıklandı.

Barcelona, teknik direktörü Xavi Hernandez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Efsane oyuncusuyla vedalaşan Katalan temsilcisi, boşta olan Hansi Flick ile anlaştı.

Alman hoca kısa süre içerisinde tesislere gelerek resmi sözleşme imzalayacak.

Barcelona, Xavi ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktör taraftarları şaşırttı - 1. Resim

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Xavi, yeni gelecek teknik direktör için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni teknik direktöre sıkıntı yaşayacağını ve sabırlı olması gerektiğini söylemek isterim. Onu kurtaracak tek şey kazanmak. Bu çok karmaşık bir süreç. Yaptığımız çalışmaların yeterince takdir edilmediğini düşünüyorum. Takım dokuzuncuyken görevi devraldım, sezonu ikinci sırada tamamladım ve bir sonraki sezon şampiyon olmuştuk."

 

Düzenleyen:  - Spor
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