Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı: 4 eksik var
Barcelona'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 Ekim Salı günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosu belli oldu. İspanyol devinde Raphinha’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji kadroda yer almadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2'nci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de İspanya temsilcisi Barcelona’yı konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak müsabaka öncesinde Barcelona’nın kamp kadrosu açıklandı.
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Katalan ekibinde Raphinha’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji kadroya dahil edilmedi.
Barcelona’nın Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Brian Farinas, Pablo Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Anthony Gordon ve Hamza Abdelkarim."