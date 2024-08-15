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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a büyük şok! Babası Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırI

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Barcelona&#039;nın yıldızı Lamine Yamal&#039;a büyük şok! Babası Mounir Nasraoui&#039;ye bıçaklı saldırI

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

EURO 2024'ün yıldızlarından biri olan Lamine Yamal, babasından gelen haberle sarsıldı. Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırıya uğradı.

Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğradı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Mounir Nasraoui'nin Barselona yakınlarındaki Mataro kentinde bulunan bir otopark alanında birden fazla kez bıçaklandığı belirtildi.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a büyük şok! Babası Mounir Nasraoui'ye bıçaklı saldırI - 1. Resim

Nasraoui'nin komşularıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Badalona şehrinde bir hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki Nasraoui'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İspanyol polisinin, üç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Barcelona'nın son yıllarda yetiştirdiği önemli yetenekler arasında yer alan Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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