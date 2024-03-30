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Haberler > Spor > Barış Alper rotayı İtalya'ya çevirdi! Joker Napoli yolunda

Barış Alper rotayı İtalya'ya çevirdi! Joker Napoli yolunda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper rotayı İtalya&#039;ya çevirdi! Joker Napoli yolunda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken millî yıldız için ısrarcı davranan İtalyan ekibi, 12 milyon avroluk teklifi 16’ya çıkardı. Yönetim EURO 2024’ü görmek istiyor…

Galatasaray’ın genç jokeri Barış Alper Yılmaz için Napoli’nin ilgisi giderek ciddileşiyor. Okan Buruk’un birçok mevkide görev vermesi sebebiyle ‘Joker’ olarak anılan genç futbolcu için daha önce 12 milyon avrosu garanti bonuslarla 20 milyon avroyu bulan bir teklifte bulunan İtalyan ekibinin garanti ücret teklifini 16’ya, başarı bonuslarıyla birlikte toplam tutarı da 25 milyon avroya çıkardığı belirtildi. Devre arasında gelen ilk teklifte sarı kırmızılı yönetim 23 yaşındaki başarılı oyuncu için 20 milyon avro garanti ücret talep etmişti.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Barış Alper’in menajeri Tuncay Maldan’ın geçtiğimiz günlerde Napoli Sportif Direktörü Mauro Meluso ile bir araya geldiği iddia edildi. Galatasaray yönetimi ise Barış Alper konusunda aceleci davranmak istemiyor. Oyuncuyu elde tutmak için ücretine zam yapan sarı kırmızılı yönetim, Barış’ın EURO 2024’te piyasasının daha da artacağını öngörüyor. Yönetim, İtalyan ekibiyle şampiyona sonrasında masaya oturmayı planlıyor. Eğer Barış Alper gitme konusunda ısrarcı olursa pazarlıklar somut bir şekilde başlayacak.

DALYA HAZIRILĞI

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hatayspor maçında süre alması hâlinde sarı kırmızılı formayla 100. resmî maçına çıkacak. Temmuz 2021’de 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü’nden 21 milyon liraya alınan Barış Alper, üçüncü sezonunda takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmayı başardı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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