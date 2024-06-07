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Barış Alper Yılmaz'dan transfer açıklaması! 'Hayallerim, hedeflerim var'

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Spor Haberleri

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, EURO 2024 öncesi açıklamalar yaptı. Yılmaz, hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlanan A Milli Takım'ın kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'teki hedefleri ve kendisi hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Barış Alper, TRT Spor'a verdiği röportajda şunları söyledi:

GECE YATMADAN MAÇLARI KAFAMDA OYNUYORUM

"Daha kadro belli olmadı. Hocamın vereceği liste çok önemli. İnşallah biz de seçiliriz. Çok heyecanlıyım. Allah izin verirse benim de ilk Avrupa Şampiyonası deneyimim olacak. Heyecanlıyım, gece yatmadan bazen maçı oynuyorum kafamda. İnşallah kazasız, belasız güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz."

Barış Alper Yılmaz'dan transfer açıklaması! 'Hayallerim, hedeflerim var' - 1. Resim

O İŞLERE MENAJERİM BAKIYOR

"Gerçekten o olaylara hiç bakmıyorum. Sadece saha içerisine odaklanmış durumdayım. İşimde nasıl başarılı olabilirim? Sadece buna odaklanmış durumdayım. Zaten menajerim o işlere bakıyor. Kulübümle zaten sözleşmem devam ediyor. Tabiki de önemli fakat ben sadece işime odaklanmış durumdayım. Zaten olursa gereken yapılacaktır.

HEDEFLERİM, HAYALLERİM VAR

"Tabii ki öncelikle A Milli Takım'da güzel bir başarı elde etmek istiyorum. Sonrasında tabii ki hedeflerim, hayallerim var. Ben de bir Türk olarak ülkemi yurt dışında da temsil etmek istiyorum."

Düzenleyen:  - Spor
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