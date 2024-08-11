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Başakşehir-Iberia Tiflis maçında Polonyalı Pawel Raczkowski düdük çalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir-Iberia Tiflis maçında Polonyalı Pawel Raczkowski düdük çalacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir-Iberia Tiflis maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile oynayacağı maçı, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcıları aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Jaroslaw Przybyl yapacak.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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