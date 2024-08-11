Başakşehir-Iberia Tiflis maçında Polonyalı Pawel Raczkowski düdük çalacak
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir-Iberia Tiflis maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile oynayacağı maçı, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcıları aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Jaroslaw Przybyl yapacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı