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Başakşehir, Konferans Ligi biletini İstanbul'a bıraktı! St. Patrick's Athletic-Başaşehir maçında gol yok

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir, Konferans Ligi biletini İstanbul&#039;a bıraktı! St. Patrick&#039;s Athletic-Başaşehir maçında gol yok

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşılaştı. İstanbul temsilcisi İrlanda'dan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur şansını İstanbul'a taşıdı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

20. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan kullandığı kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakika ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kazandı. St. Patrick's'in Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpas önüne gelen topa Başakşehir'de Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu kaleci Muhammed kornere çeldi.

Başakşehir, Konferans Ligi biletini İstanbul'a bıraktı! St. Patrick's Athletic-Başaşehir maçında gol yok - 1. Resim

İlk yarı golsüz sona erdi.

59. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan direkten oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın indirdiği topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu arada, müsabakanın orta hakemi Mohammed Al-Emara, 72. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kalan bölümde Al-Emara'nın yerine dördüncü hakem Peiman Simani sahaya çıktı ve karşılaşmayı yönetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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