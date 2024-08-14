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Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off peşinde! Rakip Iberia Tiflis

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, play-off'a yükselmek için sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i konuk edecek

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

TUR İÇİN İHTİMALLER

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.​​​

ST. PATRİCK'S ATHLETİC İLE SABAH GALİBİYLE OYNAYACAK

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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