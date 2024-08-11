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Başakşehir sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında açacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Başakşehir sezonu Çaykur Rizespor deplasmanında açacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

RAMS Başakşehir geçtiğimiz sezonu 61 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise topladığı 50 puanla 9. sırada yer aldı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1, deplasmanda da 4-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekip, bu turun ilk maçında da deplasmanda Gürcü ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 mağlup etti. Bu turun rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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