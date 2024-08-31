Başakşehir, Süper Lig'de Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek

İstanbul ekibinin, sezonun üçüncü haftasındaki Samsunspor maçı ise UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Leo Duarte, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ousseynou Ba ve Djalo'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un da 4 puanı bulunuyor.