Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başakşehir, Süper Lig'de Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek

Başakşehir, Süper Lig'de Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir, Süper Lig&#039;de Antalyaspor&#039;la karşı karşıya gelecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken 2. haftada Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup ederek 4 puan topladı.

İstanbul ekibinin, sezonun üçüncü haftasındaki Samsunspor maçı ise UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı St. Patrick's Athletic karşılaşması nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ile Leo Duarte, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ousseynou Ba ve Djalo'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor'un da 4 puanı bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kritik ameliyata girmişti! Şarkıcı Şimal'dan üzen haber!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasındaki konuğu Sivasspor - SporKayıpsız Kartal, Sivasspor'u ağırlayacakPSG'nin yıldızı Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? O habere çarpıcı yorum - SporF.Bahçe iddiasına olay cevap! Viral olduGalatasaray, Wilfried Zaha'yı Fransız ekibi Lyon'a kiraladı - SporG.Saray, Zaha'dan kurtulduMourinho'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri! "Türkiye'de sadece onlar kart görmüyor..." - SporMourinho'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleriFener’e keyifli tatiller! Alanyaspor’u farklı mağlup etti, milli araya neşeli girdi - SporFener’e keyifli tatiller!Gel bakalım M. Tel Aviv! Beşiktaş, Avrupa’da İsrail takımıyla eşleşti - SporBeşiktaş, Avrupa’da İsrail takımıyla eşleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...