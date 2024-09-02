Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü açlıklandı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.
İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:
2 Ekim Çarşamba:
17.30 Başakşehir-Rapid Wien
24 Ekim Perşembe:
19.45 Celje-Başakşehir
7 Kasım Perşembe:
23.00 Kopenhag-Başakşehir
27 Kasım Çarşamba:
18.30 Başakşehir-Petrocub
12 Aralık Perşembe:
20.45 Başakşehir-Heidenheim
19 Aralık Perşembe:
23.00 Cercle Brugge-Başakşehir
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı