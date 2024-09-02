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Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü açlıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.

İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:

2 Ekim Çarşamba:

17.30 Başakşehir-Rapid Wien

24 Ekim Perşembe:

19.45 Celje-Başakşehir

7 Kasım Perşembe:

23.00 Kopenhag-Başakşehir

27 Kasım Çarşamba:

18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe:

20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe:

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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