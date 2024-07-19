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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;in UEFA Konferans Ligi&#039;ndeki rakibi belli oldu
Rams, Uefa Avrupa Ligi, Başakşehir, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi La Fiorita oldu. İlk maç gelecek hafta İstanbul'da oynanacak.

RAMS Başakşehir UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile karşılaşacak. 

PENALTILARLA TURLADI

Isloch Minsk karşısında evindeki ilk maçı 1-0 kaybeden San Marino takımı, deplasmandaki rövanşın 90 dakikasını aynı skorla önde tamamladı. Uzatmalarda da skor değişmeyince penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan La Fiorita 2. eleme turuna çıktı.

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir, La Fiorita ile ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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