Başarının simgesi oldu! Sporculardan 'Dikeç' duruşu

Millî atıcımız Yusuf Dikeç’in eli cebinde atış pozu dünyayı kasıp kavuruyor. Altın madalya alanlar Dikeç pozu veriyor, Hollywood yıldızlarından tebrik yağıyor.

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın perde arkasını anlattı! Dikkat çeken gözlük ve silah detayı

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyanın perde arkasını anlattı! Dikkat çeken gözlük ve silah detayı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında atıcılık dalında gümüş madalya kazanan millî sporcumuz Yusuf Dikeç’in müsabaka sırasında elleri cebinde, gözlüksüz, kulaklıksız çekilen fotoğrafı olimpiyatın simgesi oldu. Birçok sporcu sevincini “Dikeç hareketi”yle sergiledi<

İlk olarak sırıkla atlamada dünya rekorunu kırarak ikinci kez şampiyon olan İsveçli Armand Duplantis, 6,10 metreye sıçramayı başardıktan sonra meşhur pozu verdi.

Kadınlar sırıkla atlama finalinde altın madalyayı kazanan Avustralyalı Nina Kennedy ve disk atmada rekor kıran Jamaikalı Roje Stona gururunu kameralara parmaklarıyla nişan alarak yansıttı.

Belçikalı kadın basketbol oyuncusu Julie Vanloo da İspanya’yı devirdikleri maçın ardından interneti kasıp kavuran o hareketi yaptı.

Spor dünyasındaki Dikeç rüzgârı olimpiyatla sınırlı kalmadı. Nijeryalı futbolcu Cyriel Dessers ve Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci de attıkları gollerin ardından seyirciyi Dikeç pozuyla selamladı.