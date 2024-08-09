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Başarının simgesi oldu! Sporculardan 'Dikeç' duruşu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başarının simgesi oldu! Sporculardan &#039;Dikeç&#039; duruşu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî atıcımız Yusuf Dikeç’in eli cebinde atış pozu dünyayı kasıp kavuruyor. Altın madalya alanlar Dikeç pozu veriyor, Hollywood yıldızlarından tebrik yağıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında atıcılık dalında gümüş madalya kazanan millî sporcumuz Yusuf Dikeç’in müsabaka sırasında elleri cebinde, gözlüksüz, kulaklıksız çekilen fotoğrafı olimpiyatın simgesi oldu. Birçok sporcu sevincini “Dikeç hareketi”yle sergiledi<

İlk olarak sırıkla atlamada dünya rekorunu kırarak ikinci kez şampiyon olan İsveçli Armand Duplantis, 6,10 metreye sıçramayı başardıktan sonra meşhur pozu verdi.

Başarının simgesi oldu! Sporculardan 'Dikeç' duruşu - 1. Resim

Kadınlar sırıkla atlama finalinde altın madalyayı kazanan Avustralyalı Nina Kennedy ve disk atmada rekor kıran Jamaikalı Roje Stona gururunu kameralara parmaklarıyla nişan alarak yansıttı.

Belçikalı kadın basketbol oyuncusu Julie Vanloo da İspanya’yı devirdikleri maçın ardından interneti kasıp kavuran o hareketi yaptı.

Spor dünyasındaki Dikeç rüzgârı olimpiyatla sınırlı kalmadı. Nijeryalı futbolcu Cyriel Dessers ve Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci de attıkları gollerin ardından seyirciyi Dikeç pozuyla selamladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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