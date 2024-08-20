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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Basketbol Süper Ligi&#039;nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligde normal sezon 4 Ekim'de başlayacak ve 19 Mayıs'ta tamamlanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

16 takımın mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 4 Ekim'de başlayacak. 19 Mayıs'ta tamamlanacak normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Ligde bu sezon play-in formatı uygulanacak. Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek. Normal sezonun 7 ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, play-off'lara yükselecek 7. takım olacak. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Bu müsabakanın galibi ise 8. sıradan play-off bileti alacak.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise küme düşecek.

Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersin Spor

Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Anadolu Efes-Yalovaspor

Türk Telekom-Galatasaray

Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka

TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka

Manisa Basket-Bursaspor

Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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