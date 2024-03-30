Bayern Münih evinde yıkıldı! Borussia Dortmund'dan farklı galibiyet! Bundesliga'da puan farkı 13 oldu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 30 Mart 2024 22:48 - Güncelleme: 30 Mart 2024 22:50 - Güncelleme:

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Bundeliga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bayern Münih, Borussia Dortmund'a 2-0 mağlup oldu. Lider Bayern Leverkusen bu sonuç sonrası puan farkını çift hanelere taşıyarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.