Bayern Münih evinde yıkıldı! Borussia Dortmund'dan farklı galibiyet! Bundesliga'da puan farkı 13 oldu
Spor Haberleri
Bundeliga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bayern Münih, Borussia Dortmund'a 2-0 mağlup oldu. Lider Bayern Leverkusen bu sonuç sonrası puan farkını çift hanelere taşıyarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Bayern Münih'i 2-0 yendi.
"Der Klassiker" (Klasik) olarak adlandırılan karşılaşmada Bayern Münih, Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.
Borussia Dortmund, 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson'un attığı gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı. Konuk takımda milli futbolcu Salih Özcan, 68. dakikada oyuna dahil oldu.
LEVERKUSEN ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR
Üst üste 4. galibiyetini alan Borussia Dortmund, 53 puanla 4. sırada yer aldı.
Dört hafta sonra kaybeden ve 60 puanda kalan lig ikincisi Bayern Münih'in lider Bayer Leverkusen ile arasındaki fark 13'e çıktı.
BAYERN MÜNİH - BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER
Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, De Ligt, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Leroy Sane, Müller, Musiala, Kane
Borussia Dortmund: Meyer, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Nmecha, Brandt, Sancho, Adeyemi, Füllkrug