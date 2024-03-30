Deniz Çoban açıkladı! TFF'den Süper Kupa maçı için sürpriz hamle

Süper Lig'in eski hakemlerinden Deniz Çoban, Şanlıurfa'da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

Dev maç öncesi TFF'nin yabancı bir hakemi derbide görevlendirebileceği konuşuluyor.

Fanatik yazarı Deniz Çoban, maça günler kala dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Türk hakemlerin son dönemde yıprandıklarını belirten Çoban, "Önce ‘yumruk!’ yediler, ardından yönetimini beğenmeyen takım sahadan çekildi. Yetmedi ‘VAR diyaloglarını’ öğrendik. O da yetmedi, seminerde özel alanlarına girdik, ne konuştuklarını öğrendik. Bu şartlarda hiçbir şey eskisinden daha iyi olmaz, olamaz Futbol kamuoyu hakemlere güvenmiyordu, bundan böyle hakemler de hiçbir kimseye ya da hiçbir kuruma güvenemeyecekler." ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇOBAN: YABANCI HAKEM Mİ GELİYOR?

Şanlıurfa'da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi yabancı hakemin yönetebileceğini aktaran Deniz Çoban, "Bu ortamda başarmak kolay değil. Bu haftanın atamalarından, acaba Süper Kupa hakemi hakkında bir fikir oluşturabilir miyim diye baktım. MHK tüm kozlarını sahaya sürmüş, kupa finali için kimseyi rezerve etmemiş görünüyor. ‘Yabancı hakem mi geliyor!’ diye düşünmekten kendimi alamadım." dedi.

DENİZ ÇOBAN: BAŞARILI OLMALARI SÜRPRİZ OLUR

Süper Lig'in 31. haftasında görevlendirilen hakemler hakkında konuşan Deniz Çoban, "Son haftalarda ayakta kalan ve en az yıpranan iki hakem Arda Kardeşler ve Ali Şansalan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçlarına atanmış. Diğer formda isim Zorbay Küçük de Beşiktaş maçında. Bu günün koşullarında olabileceklerin en iyisi ama başarılı olmaları sürpriz olur." görüşlerini dile getirdi.