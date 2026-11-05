Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması: Sözleşme süresi belli oldu
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde "Ballon d'Or" ödülüne layık görülen dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Harry Kane'nin sözleşmesini 30 Haziran 2029 tarihine uzattı.
Bayern Münih'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
156 GOL ATTI, 5 KUPA KAZANDI
33 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında transfer olduğu Bayern Münih ile 161 maçta görev aldı ve 156 gol kaydetti. İngiliz yıldız, bu süreçte Bundeliga ve Almanya Süper Kupası'nda 2'şer zaferin yanı sıra Almanya Kupası'nda 1 defa kupa sevinci yaşadı.
İMZA SONRASI İLK SÖZLER
Bayern Münih'te kendini evinde gibi hissettiğini belirten Kane, harika bir takımları ve Vincent Kompany gibi harika bir teknik direktörleri olduğunu belirtti. Ailesinin burada çok mutlu olduğunu ifade eden deneyimli santrfor, bu kulübün parçası olmaktan da gurur duyduğunu vurguladı.