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Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayern Münih&#039;ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray&#039;a gelecek mi?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın eski sağ beki Sacha Boey için Bayern Münih cephesiden açıklama geldi. Sportif Direktör Max Eberl, Alman kulübün sağ bekteki yoğunluğa dikkat çekerek sarı-kırmızılı kulübün transferi hakkında konuştu.

Alman devinin devre arasında Galatasaray'dan 30 milyon euro bonservis bedeli ile kadroya katılan Sacha Boey için flaş gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddialarıyla gündemden düşmeyen Fransız sağ bek hakkında Bayern Münih cephesinden resmi açıklama geldi. 

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi? - 1. Resim

"3 SAĞ BEK FAZLA" MESAJI

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Sağ bekte kadromuzda Laimer, Stanisic ve Sacha var. Gerçekçi olmak gerekirse bir pozisyon için fazla bir sayı olduğunu düşünüyorum. Sacha şu an burada, bizimle beraber. Ancak 3 sağ bekin lüks kaçtığını söylemeliyim." dedi.  

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi? - 2. Resim

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Öte yandan Galatasaray’ın, Boey’i kiralık olarak kadroya katmak istediği ve bu yönde Bayern cephesiyle temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, eski oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak için seferber olmuş durumda.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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