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Benfica-Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı! Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Benfica-Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı! Yıldız futbolcu sezonu kapattı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Portekiz ekibi Benfica forması giyen Bruma, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun sol aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve sezonu kapattığı açıklandı.

Benfica'da Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Bruma'nın sezonu kapattığı bildirildi.

Müsabakanın 46. dakikasında oyuna dahil olan Portekizli futbolcu, 79. dakika sakatlandı ve maça devam edemedi.

Benfica-Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı! Yıldız futbolcu sezonu kapattı - 1. Resim

SEZONU KAPATTI

Portekiz kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bruma'nın sol aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve ameliyat olacağı belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE FORMASI DA GİYMİŞTİ

Bruma, kariyerinde 3 sezon Galatasaray, 1 sezon da Fenerbahçe forması giymişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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