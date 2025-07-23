Benfica'dan Tadic hamlesi! Di Maria'nın yerine geliyor

Portekiz devi Benfica, Angel Di Maria’nın ayrılığı sonrası gözünü Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic’e çevirdi.

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası birçok kulüple temas halinde olan Tadic için Benfica devreye girdi. Kırmızı-beyazlılar Di Maria'nın boşluğunu Tadic ile doldurmak istiyor.

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"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mario Branco, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tadic gibi bir ismi takımda görmek isterim ancak maaş yükünü hafifletmemiz gerekiyor. Görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sırp yıldızın, Atletico Madrid ile masaya oturduğu ancak tarafların anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Tadic'in yeni sezonda Avrupa'da bir takımla sözleşme imzalamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

35 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 53 resmi maçta görev yaptı ve 13 gol, 18 asistlik katkı sağladı.