Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin video yardımcı hakemi belli oldu. VAR'da Onur Özütoprak görev yapacak.
Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.
Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ı ise Süleyman Özay oldu.
Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:
19.15: RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak
21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı