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Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin video yardımcı hakemi belli oldu. VAR'da Onur Özütoprak görev yapacak.

Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. 

Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ı ise Süleyman Özay oldu.

Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu - 1. Resim

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

19.15: RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak
21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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