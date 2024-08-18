Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Ağustos 2024 13:51 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin video yardımcı hakemi belli oldu. VAR'da Onur Özütoprak görev yapacak.