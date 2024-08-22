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Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda avantaj peşinde! Rakip Lugano

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Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda avantaj peşinde! Rakip Lugano

Spor Haberleri

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Lugano deplasmanında avantaj arıyor. Sezona iyi başlayan Kartal, İsviçre'den iyi bir skorla dönmek için sahaya çıkıyor. İşte Lugano-Beşiktaş maçının 11'leri ve maça dair son bilgiler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda avantaj peşinde! Rakip Lugano - 1. Resim

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile

LUGANO F.BAHÇE'YE KAYBETMİŞTİ

Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı.

İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano, şampiyonluk grubunda ise Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda avantaj peşinde! Rakip Lugano - 2. Resim

Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Rövanş maçının 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

BEŞİKTAŞ, 3'TE 3 YAPTI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u da 4-2 mağlup etti.

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda avantaj peşinde! Rakip Lugano - 3. Resim

LUGANO'DAN 9 MAÇTA 5 GALİBİYET

İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde de 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Lugano, İsviçre Kupası 1. turunda oynadığı mücadeleyi ise kazanarak ikinci tura yükseldi.

 

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