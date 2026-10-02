Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Beşiktaş, Barcelona'ya boyun eğdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Beşiktaş, Barcelona'ya boyun eğdi
Başlık ResmiBeşiktaş, Barcelona'ya boyun eğdi

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında karşılaştığı Barcelona'ya 95-82 yenilerek ikinci yenilgisini aldı.

Kaydet
|

Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, İspanya temsilcisi Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.

Dotson'ın basketleriyle ilk dakikaları önde geçen Beşiktaş karşısında kısa sürede kontrolü ele alan İspanyol ekibi 13-0'lık seriyle 7. dakikayı 20-8 üstünlükle geçti. Yaptığı etkili savunmayla uzun süre siyah-beyazlıların farkı kapatmasına izin vermeyen Barcelona, Wilbekin'in peş peşe basketlerine engel olamayınca fark 7 sayıya kadar inse de ilk çeyreği 25-17 galip bitirdi.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 3 sayıya indirdi. Savunmadaki direncini kısa sürede kaybeden siyah-beyazlı ekip, Barcelona'nın sayılarına cevap veremeyince konuk ekip, arayı açtı (27-37). Punter'ın skorer oyununun karşılığını alan Barcelona dış atışlarda da etkili olmayı başardı ve soyunma odasına 52-40 önde gitti.

Morgan'ın basketiyle müsabakanın üçüncü bölümüne başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin etkili oyununa engel olamadı. Rahat basketler bularak üstünlüğünü koruyan Barcelona, farkın uzun süre 10 sayı üstünde tuttu. Beşiktaş'ın arayı kapatma çabalarına anında karşılık veren Barcelona final bölümüne 77-62 üstünlükle girdi.

Oyunun kontrolünü son çeyrekte de sürdüren Barcelona, Beşiktaş'ın savunmadaki direncini yıkarak kolay sayılar bulmaya devam etti ve karşılaşmadan 95-82 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic ile İtalyan futbolcusu Fabio Miretti de izledi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Michele Rossi (İtalya), Anne Panther (Almanya)

Beşiktaş: Dotson 11, Morgan 8, Brown 6, Nowell 10, Zizic 10, Dejulius 2, Metecan Birsen 6, Wilbekin 17, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 2, Gabriel 6, Berk Uğurlu

Barcelona: Punter 16, Robinson 9, Balcerowski 11, Minaya 5, Parra 7, Gibson 15, Martin 7, Umude 6, Brizuela 8, Nkamhoua 11, Nunez

1. Periyot: 17-25

Devre: 40-52

3. Periyot: 62-77

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.