Beşiktaş, Bologna'yı son topta devirdi!
Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Virtus Bologna'yı son saniye basketiyle 103-101 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise beşinci kez mağlup oldu.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.
PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 24-24 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, devreye 54-47 geride girdi.
Virtus Bologna, üçüncü çeyreği de 74-70 önde geçti. Son çeyreğin başlarında farkı açan İtalyan ekibi, son 4 dakikaya da 13 sayı farkla önde girdi.
Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında farkı eritti. Karşılaşmanın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle 103-101 öne geçen Beşiktaş, maçtan da bu skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise beşinci kez mağlup oldu.