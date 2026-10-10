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Beşiktaş, EuroLeague'deki 2. galibiyetini İspanya'da aldı

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Beşiktaş, EuroLeague'deki 2. galibiyetini İspanya'da aldı
Başlık ResmiBeşiktaş, EuroLeague'deki 2. galibiyetini İspanya'da aldı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

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Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım 3. mağlubiyetini yaşadı.

Diğer yandan, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia karşısında siyah-beyazlı takımın başında 200. maçına çıktı.

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Salon: Buesa Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Thomas Bissuel (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)

Baskonia: Lawson 10, Simmons 8, Stewart 7, Sedekerskis 2, Faried 10, Duarte 23, Joksimovic 6, Kurucs 5, Spagnolo, Baugh 9, Santos 4

Beşiktaş: Dotson 14, Omoruyi 2, Brown 9, Nowell 12, Gabriel 14, Dejulius 4, Morgan 3, Metecan Birsen 2, Wilbekin 24, Furkan Korkmaz 2, Zizic 6

1. periyot: 20-28

Devre: 51-49

3. periyot: 71-73

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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