Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Karagümrük'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve başarı bonusları ödeyecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Kadrosuna yerli oyuncu takviyesi de yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük takımında forma giyen Can Keleş'i kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sportsdigitale'nin haberine göre; Beşiktaş, Can Keleş için Fatih Karagümrük'e 2.5 milyon Euro + başarı bonusu ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 39 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 4 asist kaydetti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Slovenya'da hazırlıklarına devam eden Beşiktşa, hazırlık maçında bu akşam Shaktar Donetsk'le karşılaşacak.



Siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.



Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.