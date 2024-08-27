Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini duyurdu! Deneyimli stoper kiralandı
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Bu sezon nokta atışı transferler yaparak dikkat çeken Beşiktaş, savunma hattını da güçlendirdi. Kartal, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Augsburg'tan Felix Uduokhai'nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar savunma bölgesindeki eksikliği de tamamladı.
Yaz transfer döneminde; Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour'u kadrosuna katan Kartal, 7. imzayı Felix'e attırdı.
26 yaşındaki stoper, sezon sonuna kadar kiralandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Felix Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.