Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini duyurdu! Deneyimli stoper kiralandı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 27 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 10:20 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bu sezon nokta atışı transferler yaparak dikkat çeken Beşiktaş, savunma hattını da güçlendirdi. Kartal, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Augsburg'tan Felix Uduokhai'nin sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.