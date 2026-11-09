Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta Orkun Kökçü ile Diomande arasındaki pozisyona da yer verildi.

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TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Beşiktaş - Gençlerbirliği ve Samsunspor - Konyaspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ VAR KAYITLARI (ORKUN-DİOMANDE POZİSYONU)

VAR: Potansiyel bariz gol şansı ihlali için inceleme öneriyorum.

VAR: Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim.

VAR: Akabinde ofsayt kamerasından vereceğim.

Atilla Karaoğlan: Tamam, temas dışarıda.

VAR: Ofsayt kamerasından veriyorum bariz gol şansı için.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynatır mısın? Yandaki oyuncuya bakacağım. Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım.

Atilla Karaoğlan: Sağ taraftaki oyuncunun yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum.

Atilla Karaoğlan: Bu yüzden sarı kart verdim.

VAR: High behind'dan verebilirim istiyorsan.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynat.

Atilla Karaoğlan: Tamam, bir de high behind'dan ver.

Atilla Karaoğlan: Sağ taraftaki oyuncunun derinliğini görelim.

Atilla Karaoğlan: Yavaş, dur burada.

Atilla Karaoğlan: Ofsayt kamerasına gel, durdur. Tamam böyle kal.

Atilla Karaoğlan: Kademedeki oyuncunun yetişeceğini düşünüyorum.

Atilla Karaoğlan: Sarı kartta kalıyorum.

Atilla Karaoğlan: Direkt serbest vuruş, pozisyon dışarıda.

VAR: Karar senin hocam.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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