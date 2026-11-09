Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta Orkun Kökçü ile Diomande arasındaki pozisyona da yer verildi.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Beşiktaş - Gençlerbirliği ve Samsunspor - Konyaspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ VAR KAYITLARI (ORKUN-DİOMANDE POZİSYONU)
VAR: Potansiyel bariz gol şansı ihlali için inceleme öneriyorum.
VAR: Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim.
VAR: Akabinde ofsayt kamerasından vereceğim.
Atilla Karaoğlan: Tamam, temas dışarıda.
VAR: Ofsayt kamerasından veriyorum bariz gol şansı için.
Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynatır mısın? Yandaki oyuncuya bakacağım. Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım.
Atilla Karaoğlan: Sağ taraftaki oyuncunun yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum.
Atilla Karaoğlan: Bu yüzden sarı kart verdim.
VAR: High behind'dan verebilirim istiyorsan.
Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynat.
Atilla Karaoğlan: Tamam, bir de high behind'dan ver.
Atilla Karaoğlan: Sağ taraftaki oyuncunun derinliğini görelim.
Atilla Karaoğlan: Yavaş, dur burada.
Atilla Karaoğlan: Ofsayt kamerasına gel, durdur. Tamam böyle kal.
Atilla Karaoğlan: Kademedeki oyuncunun yetişeceğini düşünüyorum.
Atilla Karaoğlan: Sarı kartta kalıyorum.
Atilla Karaoğlan: Direkt serbest vuruş, pozisyon dışarıda.
VAR: Karar senin hocam.