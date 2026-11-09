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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR kayıtları açıklandı

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Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR kayıtları açıklandı
Başlık ResmiBeşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta Orkun Kökçü ile Diomande arasındaki pozisyona da yer verildi.

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TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Beşiktaş - Gençlerbirliği ve Samsunspor - Konyaspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ VAR KAYITLARI (ORKUN-DİOMANDE POZİSYONU)

VAR: Potansiyel bariz gol şansı ihlali için inceleme öneriyorum.
VAR: Pozisyonun önce dışarıda olduğunu göstereceğim.
VAR: Akabinde ofsayt kamerasından vereceğim.
Atilla Karaoğlan: Tamam, temas dışarıda.
VAR: Ofsayt kamerasından veriyorum bariz gol şansı için.
Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynatır mısın? Yandaki oyuncuya bakacağım. Evet, topu kontrol etme olasılığına bakalım.
Atilla Karaoğlan: Sağ taraftaki oyuncunun yetişip yetişmeme ihtimaline bakıyorum.
Atilla Karaoğlan: Bu yüzden sarı kart verdim.
VAR: High behind'dan verebilirim istiyorsan.
Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynat.
Atilla Karaoğlan: Tamam, bir de high behind'dan ver.
Atilla Karaoğlan: Sağ taraftaki oyuncunun derinliğini görelim.
Atilla Karaoğlan: Yavaş, dur burada.
Atilla Karaoğlan: Ofsayt kamerasına gel, durdur. Tamam böyle kal.
Atilla Karaoğlan: Kademedeki oyuncunun yetişeceğini düşünüyorum.
Atilla Karaoğlan: Sarı kartta kalıyorum.
Atilla Karaoğlan: Direkt serbest vuruş, pozisyon dışarıda.
VAR: Karar senin hocam.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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