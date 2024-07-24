Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırma engelini geçemedi! Immobile ve Can Keleş sahne aldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Ciro Immobile ve Can Keleş karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya kampının ardından İstanbul'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
Yeni transferler Can Keleş ve Immobile'nin ilk 11'de başladığı mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
BİRÇOK OYUNCU FORMA GİYMEDİ
Beşiktaş maça; Ersin, Onur, Necip, Tayyip, Serkan Emrecan, Demir Ege, Salih, Muci, Can Keleş, Muleka, Immobile ilk 11'i ile başladı.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK PROGRAMI
Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçını 27 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi