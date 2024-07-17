Beşiktaş hazırlık maçında Shakhtar Dontesk'e mağlup oldu! Rafa Silva ve Gabriel Paulista ilk 11'de başladı

Beşiktaş, hazırlık maçında Shakhtar Dontesk'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Gabriel Paulista ve Rafa Silva karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Slovenya'nın Maribor kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeni transferlerden Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın süre aldığı mücadelede Beşiktaş sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Shakhtar Donetsk'in galibiyet sayısı 66. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

SON HAZIRLIK MAÇI CUMARTESİ

Beşiktaş 20 Temmuz Cumartesi günü Grazer AK takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın ardından yurda dönecek Beşiktaş, hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.