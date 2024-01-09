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    Beşiktaş hocasını buldu, şimdi hedef transfer bombası

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fernando Santos’u koltuğa geçiren Başkan Arat, takviyeler için kolları sıvadı. Svensson geldi, Bakasetas yolda, Renato Sanches için de harekete geçildi

    Beşiktaş hocasını buldu, şimdi hedef transfer bombası
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta üç haftalık teknik direktör arayışı son buldu. Rıza Çalımbay’ın görevine son verildikten sonra takımı altyapı antrenörü Serdar Topraktepe’ye emanet eden yönetim, birçok teknik adamla görüşmeler gerçekleştirdikten sonra koltuğu Fernando Santos’a teslim etti. Dünyanın “Ronaldo’nun teknik direktörü” olarak bildiği Portekizli teknik adam, bugün Çaykur Rizespor maçını tribünden takip ettikten sonra  yarın sabah takımın başında idmana çıkacak.

    HEYECAN DORUKTA

    Santos’un gelişiyle birlikte transferde şahlanış dönemine geçilecek. Kadro dışı kalan oyuncularıyla bir bir yollarını ayırmaya başlayan siyah beyazlılar, şimdiden iki oyuncuyla anlaşmaya vardı bile. Adana Demirspor’dan ayrılan Jonas Svensson ve Trabzonspor’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas’la her konuda anlaşıldı. Büyük bomba ise bonservisi PSG’de olan ve Roma forması giyen Renato Sanches ile patlatılacak. 

    HAYALDEN GERÇEĞE

    Yunanistan, Portekiz ve Polonya millî takımlarını çalıştırdıktan sonra ilk defa kulüp takımında görev yapacak olan Fernando Santos’un dileği gerçekleşti. Kulüp takımı olarak en son 14 sene önce PAOK’ta görev yapan Santos, “Kulüp teknik direktörlüğüne geri dönmek istiyorum çünkü ihtiyaçlarımı karşılayan şeyin bu olduğunu biliyorum. Her gün oyuncularla birlikte olabilmek ve onların hem oyuncu hem de insan olarak gelişmelerini sağlamak istiyorum” demişti.

    İMZA BUGÜN 

    Dün akşam İstanbul’a ayak basan Santos için bugün 12.00’de Tüpraş  Stadyumu’nda imza  töreni düzenlenecek.  İmza töreni sonrası  ise özel uçakla Rize  maçına gidilecek.

    RENATO SANCHES KARTAL OLUYOR

    Santos harekete geçti. Vatandaşı olan yıldız oyuncuyu arayan Portekizli hoca, “Seni takımımda görmek istiyorum” dedi. Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakan orta saha oyuncusunun Roma’dan ayrılıp Beşiktaş’a gelebilmesi için başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerde büyük mesafe alındı.

    PARTİZAN’A TEKLİF YAPILACAK

    Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçını canlı izlemişti. Partizanlı Matheus Saldanha’yı çok beğenen Aybaba, bu ismin transferini önerdi. Yönetim, 24 maçta 14 gol ve beş asistle oynayan Saldanha için teklif yapacak.

    NEREDEYSE OYNAMADAN GİTTİ

    Beşiktaş’ta hep eleştiri alan Jean Onana, Marsilya’ya imza attı. Fransa Ligue 1 ekibi futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş Onana’nın 4,5 milyon avroluk satın alma maddesi olduğunu açıkladı.

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    Haberler > Spor > Beşiktaş hocasını buldu, şimdi hedef transfer bombası
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