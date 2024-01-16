Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Beşiktaş için Paris'i yakacak! Kartal transferde Renato Sanches bombasını patlatmak üzere

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fernando Santos'un çok istediği 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Portekizli yıldız için yüksek bonservis bekleyen PSG köşeye sıkıştı.

    Beşiktaş için Paris&#039;i yakacak! Kartal transferde Renato Sanches bombasını patlatmak üzere
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Başkan Hasan Arat’ın göreve gelişiyle birlikte Beşiktaş’ın gündeminde olan Renato Sanches transferinde mutlu son yaklaşıyor. Roma’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PSG’de bulunan 26 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların ilgisine daha önce sıcak bakmamıştı. Takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Fernando Santos gelince durum değişti. Vatandaşı olan Santos’la birlikte çalışmak isteyen Sanches, kulübü PSG’ye rest çekti.

    ARAT BASTIRIYOR

    Beşiktaş’ta oynamak istediği için transferinde kolaylık sağlanmasını isteyen yetenekli oyuncu, kulübünü zorlamaya devam ederken Başkan Arat da bastırmaya devam ediyor. Yakın ilişkiler içinde olduğu ve seçimden önce de destek aldığı PSG Başkanı Nasır el-Halifi’yle görüşmelere devam eden Arat’ın transferi birkaç gün içinde tamamlama ihtimali yüksek. PSG’nin de oyuncunun tutumu ve Beşiktaş’la olan ilişkiler neticesinde bonservis bedeli için diretmemesi bekleniyor.  

    NİCE İLE PAZARLIK

    Valentin Rosier için Fransa'dan Nice Kulübü devreye girdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde opsiyon konusunda 3 milyon avroluk bir rakam masada konuşulurken, Rosier'in de Fransa'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşTransferValentin Rosier
    Haberler > Spor > Beşiktaş için Paris'i yakacak! Kartal transferde Renato Sanches bombasını patlatmak üzere
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rıdvan Yılmaz imzaya çok yakın, Türk yıldız Süper Lig deviyle anlaştı - SporBu defa ezeli rakibe imza atacakOkan Buruk, Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! Arjantinli yıldız o maçta sahada olacak - SporOkan Buruk oynayacağı maçı açıkladıFutbolda yılın en iyi futbolcusu ve ilk 11'i açıklandı, Cristiano Ronaldo kadro dışı kaldı - SporCristiano Ronaldo kararı şaşırttıİrfancan Kahveci bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü - Sporİrfancan Kahveci bu sezon bambaşka bir kimliğe büründüJehezkel’in 'Pişmanım' demesine rağmen sözleşmesi feshedildi! Küstah İsrailli sınır dışı edildi - SporSınır dışı edildiAslan kan terledi! Galatasaray kazandı ama futboluyla kötü sinyaller verdi - SporAslan kan terledi! Galatasaray kazandı ama futboluyla kötü sinyaller verdiSamsunspor'a transfer müjdesi! FIFA'nın 2 dönemlik yasağı durduruldu - SporSamsunspor'a transfer müjdesi! FIFA'nın 2 dönemlik yasağı durdurulduTürkiye'yi terk eden siyonist futbolcu Jehezkel'e İsrail'de 'kahraman gibi' karşılama - Spor'Kahraman gibi' karşılamaReal Madrid'in 'çakallığı' ortaya çıktı! Arda Güler paylaşımları 'bize özel'miş - SporMeğer paylaşımlar 'bize özel'miş!Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Umut Nayir İstanbul'da kaldı - SporFenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Umut Nayir İstanbul'da kaldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...