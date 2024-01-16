Beşiktaş için Paris'i yakacak! Kartal transferde Renato Sanches bombasını patlatmak üzere

16 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 10:42

MURAD TAMER'İN HABERİ - Başkan Hasan Arat’ın göreve gelişiyle birlikte Beşiktaş’ın gündeminde olan Renato Sanches transferinde mutlu son yaklaşıyor. Roma’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PSG’de bulunan 26 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların ilgisine daha önce sıcak bakmamıştı. Takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Fernando Santos gelince durum değişti. Vatandaşı olan Santos’la birlikte çalışmak isteyen Sanches, kulübü PSG’ye rest çekti.

ARAT BASTIRIYOR

Beşiktaş’ta oynamak istediği için transferinde kolaylık sağlanmasını isteyen yetenekli oyuncu, kulübünü zorlamaya devam ederken Başkan Arat da bastırmaya devam ediyor. Yakın ilişkiler içinde olduğu ve seçimden önce de destek aldığı PSG Başkanı Nasır el-Halifi’yle görüşmelere devam eden Arat’ın transferi birkaç gün içinde tamamlama ihtimali yüksek. PSG’nin de oyuncunun tutumu ve Beşiktaş’la olan ilişkiler neticesinde bonservis bedeli için diretmemesi bekleniyor.

NİCE İLE PAZARLIK

Valentin Rosier için Fransa'dan Nice Kulübü devreye girdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde opsiyon konusunda 3 milyon avroluk bir rakam masada konuşulurken, Rosier'in de Fransa'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.