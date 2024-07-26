Beşiktaş, İspanya'dan talibi olan Rizespor'lu Emirhan Topçu için fiyat arttırdı

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki oyuncusu Emirhan Topçu için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla transferin gözde isimlerinden olan Emirhan Topçu'ya Beşiktaş'ın yoğun ilgisi sürüyor.

İspanya La Liga'dan Las Palmas'ın da ilgilendiği konuşulan Emirhan için en az 5 milyon euro istendiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bşeiktaş, Emirhan Topçu için 2.5 milyon euro ve Hasic ile Kartal Kayra'yı teklif ettiği ifade edildi.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Emirhan Topçu'nun transferi için Çaykur Rizespor'dan kolaylık gösterilmesinin istendiği belirtildi.

Geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.