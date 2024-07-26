Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı

Spor Haberleri

Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, 17 yaşındaki oyuncu Benjamin Tahsin Jr. Emre ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Hammarby forması giyen 17 yaşındaki futbolcu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 2007 doğumlu savunma oyuncusu Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattı." denildi.

Ayrıca, "Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza 'Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin' diyerek başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Uzmanlardan kritik uyarı: Altında bu fırsatı kaçırmayın!Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti, bakanlıklara üst düzey atamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şov başlıyor... Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen start alacak - SporParis 2024 Olimpiyat Oyunları bugün resmen başlıyorJelert yeni Boey! Galatasaray potansiyeli yüksek olan bir sağ bek aldı - SporJelert yeni Boey!Haydi Brad haydi! Beşiktaş’ta fazlalıklar için bekleyiş devam ediyor - SporBeşiktaş’ta fazlalıklar için bekleyiş devam ediyorNesyri ilk golü attı! Icardı ve Immobile’ye gönderme - SporNesyri ilk golü attı!Fırtına'dan güzel açılış! Trabzon Avrupa Ligi yolunda ilk maçında tur için avantajı kaptı - SporFırtına'dan güzel açılış!Şehirde gol yağmuru! Başakşehir, evinde San Marino temsilcisinin gözünün yaşına bakmadı - SporBaşakşehir evinde La Fiorita 'nın gözyaşına bakmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...