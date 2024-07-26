Haydi Brad haydi! Beşiktaş’ta fazlalıklar için bekleyiş devam ediyor

Beşiktaş’ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel’in deyimiyle yabancı transferine es verildi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Sebebi ise yeni sezonda kadroda düşünülmeyen yabancıların fazlalığı. Kadroda şu anda 19 yabancı bulunuyor ve bunun 14’e inmesi gerekiyor. Aboubakar, Amartey, Chamberlain, Muleka, Colley, Masuaku, Montero, Onana ve Rebic’den oluşan tam 9 kişilik fazlalık mevcut. Bu oyunculara kulüp bulunması için gözlerin çevrildiği isim ise Brad Friedel.

BAŞKAN UYARDI

Yönetim kurulu danışmanlığına getirilen ABD’li, şu ana kadar kendisinden beklenen icraatları gösteremedi. Süper Kupa maçına 8 gün, ligin başlamasına da iki hafta kalmasına rağmen kadroda istenmeyen isimlerle yolların ayrılamamış olması camiayı endişelendiriyor. Başkan Hasan Arat, Brad Friedel’la yaptığı son görüşmede transferde harekete geçebilmeleri için hızlı aksiyon almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.