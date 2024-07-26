Fırtına'dan güzel açılış! Trabzon Avrupa Ligi yolunda ilk maçında tur için avantajı kaptı

Slovakya temsilcisi karşısında çok zorlanan bordo mavililer, Mısırlı yıldızı Trezeguet ile öne geçti. Uğurcan Çakır kalesinde devleşirken Cihan Çanak 90+1’de turu araladı

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Abdullah Avcı yönetiminde sezonu ligde şampiyonluk ve Avrupa’da başarı parolasıyla açan Trabzonspor, sezonun ilk resmi maçına Slovakya’da çıktı. Çok sayıda yeni transferin Trabzonspor formasını ilk kez giydiği karşılaşmada tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır performansıyla öne çıkan isim olurken, rövanş öncesi avantajı getiren goller Mısırlı yıldız Trezeguet ve yeni transfer Cihan Çanak’tan geldi ve Trabzonspor, Ruzomberok deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

OZAN SAĞ BEKTEYDİ

Abdullah Avcı’nın yeni transferlerden Ozan, Lundstram ve Dragus’a ilk 11’de şans verdiği karşılaşmada Ozan’ın sağ bekte oynaması dikkat çekti. Karşılaşmada ilk gol fırsatını 10. dakikada ev sahibi Ruzomberok yakalarken, Chrien’in yakın mesafeden çektiği şutta Uğurcan gole izin vermedi. Skorda dengeyi bozan golde ise başrolde Visca vardı. Yıldız oyuncunun sağdan taşıdığı top sonrası Trezeguet perdeyi açtı: 1-0.

CİHAN'DAN HARİKA GOL

55’te bu defa Visca ile gole yaklaşan bordo mavili takımda tecrübeli oyuncunun şutunda kaleci Frühwald gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından bir kez daha kaleyi yoklayan Visca’nın şutu üstten dışarı çıktı. Son bölümde yeni transferler Nwakaeme ve Cihan’ı da sahaya süren Abdullah Avcı’nın bu hamleleri sonrasında ikinci gol geldi ve 61 numaranın yeni sahibi Cihan Çanak, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçında harika vurdu ve kapıyı araladı: 2-0. Maçın rövanşı 1 Temmuz’da Trabzon’da oynanacak.

UĞURCAN SÜPERDİ

Trabzonspor’un dünkü galibiyetinde tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır’ın payı büyüktü. Ruzomberok’un ilk 20 dakikadaki ataklarında üç defa gole izin vermeyen tecrübeli eldiven, ikinci yarıda da ikisi karşı karşıya olmak üzere dört kurtarış yaptı.

GOLÜNÜ ATTI BOZKURT YAPTI

Trabzonspor’da yeni transferler Ozan Tufan, Lundstram ve Dragus’a dün ilk 11’de sahaya çıktı. Cihan Çanak bordo mavili 67’de oyuna girdi ve ilk maçında golünü attı. Cihan, golünü bozkurt selamıyla kutladı. Nwakaeme 87’de Visca’nın yerine dahil oldu. Malheiro ise kulübede bekledi.