Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme

Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çok önemli teklifler almasına rağmen Fenerbahçe’yi tercih ettiğini söyleyen Youssef En-Nesyri, “Rakip forvetlerle ilgilenmiyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim” dedi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, 5 yıllık mukavele imzaladığı törende açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlileri uzun zamandır takip ettiğini söyleyen 27 yaşındaki Faslı golcü, “İki sene önce Fenerbahçe’ye karşı oynadım. O zamandan beri de kulübü takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Burada olduğum için mutluyum ve taraftarları da mutlu etmek istiyorum” dedi. Çok fazla teklif arasından Fenerbahçe’yi tercih ettiğini dile getiren En-Nesyri, “Süre biraz uzadı ama sonunda buradayım” ifadesinde bulundu.

Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme - 1. Resim

İŞİM KUPA KAZANMAK

En-Nesyri, Süper Lig’de İcardi ve İmmobile gibi önemli golcüler olduğunun hatırlatılması üzerine, “Ben rakip takımlardaki forvetlere değil, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, takımla kazanmak önemli” açıklaması yaptı. İlk kez İspanya dışında mücadele edeceğini vurgulayan yıldız golcü, “Sonuçta sahalar aynı. Oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız” dedi. En-Nesyri, rekabetten çekinmediğini vurgularken, “Kararı Mourinho verecek” diye konuştu.

Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme - 2. Resim

19,5 MİLYON SEKİZ TAKSİTLE

F. Bahçe, beş yıllık sözleşme imzalanan Youssef En-Nesyri için Sevilla’ya 19,5 milyon avro ödeneceğini açıkladı. Sarı lacivertliler, KAP’a yaptıkları açıklamada paranın sekiz taksit hâlinde verileceğini duyurdu. Yönetici Acun Ilıcalı, Milan’ın 30 milyon avroluk teklifine rağmen En-Nesyri’nin F.Bahçe’yi tercih ettiğini açıkladı.

Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme - 3. Resim

KOÇ’A TEŞEKKÜR 

En-Nesyri, “Başkan Ali Koç, Mario Branco ve Jose Mourinho’ya bana güvendikleri için teşekkür ederim” derken, transferdeki katkılarından dolayı menajeri ve ailesine de minnet borçlu olduğunu söyledi.

Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme - 4. Resim

ÖZEL ÇALIŞTI 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transferi Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

SIRA GELDİ 6 NUMARAYA

F.Bahçe, Mourinho’nun transfer listesindeki bir numaralı isim olan En-Nesyri’nin işini bitirdi. Sportif direktör Mario Branco, “Transferin yüzde 95’ini tamamladık” derken, sarı lacivertlilerde gözler 6 numaraya çevrildi. F.Bahçe, Sofyan Amrabat, Sander Berge, İbrahim Sangare, Pierre-Emile Hojbjerg ve Aleksandr Chernikov’la ilgileniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fırtına'dan güzel açılış! Trabzon Avrupa Ligi yolunda ilk maçında tur için avantajı kaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fırtına'dan güzel açılış! Trabzon Avrupa Ligi yolunda ilk maçında tur için avantajı kaptı - SporFırtına'dan güzel açılış!Şehirde gol yağmuru! Başakşehir, evinde San Marino temsilcisinin gözünün yaşına bakmadı - SporBaşakşehir evinde La Fiorita 'nın gözyaşına bakmadıAbdullah Avcı sezonun ilk resmi maçını değerlendirdi! Yeni transfer Cihan Çanak açıklaması - SporAbdullah Avcı sezonun ilk resmi maçını değerlendirdi! Yeni transfer Cihan Çanak açıklamasıAvrupa'da Türk takımlarının zafer haftası! İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum - SporAvrupa'da Türk takımlarının zafer haftasıRAMS Başakşehir işi rövanşa bırakmadı! Avrupa'da 6 gollü zafer - SporBaşakşehir'den Avrupa'da 6 gollü zaferBeşiktaş aradığı kanadı Arabistan'da buldu! Jota'ya resmi teklif yapıldı iddiası - SporBeşiktaş aradığı kanadı Arabistan'da buldu! Jota'ya resmi teklif yapıldı iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...