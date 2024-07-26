Nesyri ilk golü attı! İcardı ve İmmobile’ye gönderme

Çok önemli teklifler almasına rağmen Fenerbahçe’yi tercih ettiğini söyleyen Youssef En-Nesyri, “Rakip forvetlerle ilgilenmiyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim” dedi

Süper Lig’in en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte bonservis bedeli en yüksek transferler

Süper Lig’in en pahalı transferi Youssef En-Nesyri oldu! İşte bonservis bedeli en yüksek transferler

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, 5 yıllık mukavele imzaladığı törende açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlileri uzun zamandır takip ettiğini söyleyen 27 yaşındaki Faslı golcü, “İki sene önce Fenerbahçe’ye karşı oynadım. O zamandan beri de kulübü takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Burada olduğum için mutluyum ve taraftarları da mutlu etmek istiyorum” dedi. Çok fazla teklif arasından Fenerbahçe’yi tercih ettiğini dile getiren En-Nesyri, “Süre biraz uzadı ama sonunda buradayım” ifadesinde bulundu.

İŞİM KUPA KAZANMAK

En-Nesyri, Süper Lig’de İcardi ve İmmobile gibi önemli golcüler olduğunun hatırlatılması üzerine, “Ben rakip takımlardaki forvetlere değil, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, takımla kazanmak önemli” açıklaması yaptı. İlk kez İspanya dışında mücadele edeceğini vurgulayan yıldız golcü, “Sonuçta sahalar aynı. Oyuncular her gittiği yere alışmalı. İşinize konsantre olmalısınız” dedi. En-Nesyri, rekabetten çekinmediğini vurgularken, “Kararı Mourinho verecek” diye konuştu.

19,5 MİLYON SEKİZ TAKSİTLE

F. Bahçe, beş yıllık sözleşme imzalanan Youssef En-Nesyri için Sevilla’ya 19,5 milyon avro ödeneceğini açıkladı. Sarı lacivertliler, KAP’a yaptıkları açıklamada paranın sekiz taksit hâlinde verileceğini duyurdu. Yönetici Acun Ilıcalı, Milan’ın 30 milyon avroluk teklifine rağmen En-Nesyri’nin F.Bahçe’yi tercih ettiğini açıkladı.

KOÇ’A TEŞEKKÜR

En-Nesyri, “Başkan Ali Koç, Mario Branco ve Jose Mourinho’ya bana güvendikleri için teşekkür ederim” derken, transferdeki katkılarından dolayı menajeri ve ailesine de minnet borçlu olduğunu söyledi.

ÖZEL ÇALIŞTI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transferi Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

SIRA GELDİ 6 NUMARAYA

F.Bahçe, Mourinho’nun transfer listesindeki bir numaralı isim olan En-Nesyri’nin işini bitirdi. Sportif direktör Mario Branco, “Transferin yüzde 95’ini tamamladık” derken, sarı lacivertlilerde gözler 6 numaraya çevrildi. F.Bahçe, Sofyan Amrabat, Sander Berge, İbrahim Sangare, Pierre-Emile Hojbjerg ve Aleksandr Chernikov’la ilgileniyor.