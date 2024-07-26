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Taraftarlar dönmesini istemişti! Beşiktaş'tan Talisca hamlesi: Bonservis 13 milyon euro

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Taraftarlar dönmesini istemişti! Beşiktaş&#039;tan Talisca hamlesi: Bonservis 13 milyon euro

Spor Haberleri

Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca için Al-Nassr ile görüşmelere başladı. Brezilyalı yıldızın yeniden Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek istediği konuşuluyor.

Ernest Muci ve Rafa Silva'yı 10 numara bölgesinde değerlendirmeyi düşünen siyah-beyazlıların, Brezilyalı yıldızın transferine de sıcak bakıyor.

Taraftarlar dönmesini istemişti! Beşiktaş'tan Talisca hamlesi: Bonservis 13 milyon euro - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TAN 'SAT MUCİ'Yİ AL TALISCA'YI' HAMLESİ

Muci'ye gelen teklifleri bekletme kararı alan yönetimin, olası satışın hemen ardından Talisca'yı getirmek istediği ortaya çıktı.

Al-Nassr'ın 13 milyon euro istediği Talisca için görüşmelerin sürdüğü ve oyuncunun dönmeye hazır olduğu öğrenildi.

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Talisca, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Toplam 80 maça çıkan Talisca, 37 gol ve 14 asist katkısında bulundu.

Taraftarlar dönmesini istemişti! Beşiktaş'tan Talisca hamlesi: Bonservis 13 milyon euro - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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