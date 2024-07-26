Taraftarlar dönmesini istemişti! Beşiktaş'tan Talisca hamlesi: Bonservis 13 milyon euro

Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca için Al-Nassr ile görüşmelere başladı. Brezilyalı yıldızın yeniden Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Beşiktaş'tan bir transfer daha! Benjamin Tahsin Jr. Emre resmi imzayı attı

Haydi Brad haydi! Beşiktaş’ta fazlalıklar için bekleyiş devam ediyor

Haydi Brad haydi! Beşiktaş’ta fazlalıklar için bekleyiş devam ediyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a dönmek istediği konuşuluyor.

Ernest Muci ve Rafa Silva'yı 10 numara bölgesinde değerlendirmeyi düşünen siyah-beyazlıların, Brezilyalı yıldızın transferine de sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN 'SAT MUCİ'Yİ AL TALISCA'YI' HAMLESİ

Muci'ye gelen teklifleri bekletme kararı alan yönetimin, olası satışın hemen ardından Talisca'yı getirmek istediği ortaya çıktı.

Al-Nassr'ın 13 milyon euro istediği Talisca için görüşmelerin sürdüğü ve oyuncunun dönmeye hazır olduğu öğrenildi.

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Talisca, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Toplam 80 maça çıkan Talisca, 37 gol ve 14 asist katkısında bulundu.