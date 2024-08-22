Beşiktaş, Jackson Muleka'nın yeni takımını resmen açıkladı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan’dan Al-Kholood'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, deneyimli oyuncunun Al-Kholood'a kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Muleka'nın Suudi Arabistan takımlarından Al-Kholood'a kiralık olarak gittiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.
Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor