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Beşiktaş, Jackson Muleka'nın yeni takımını resmen açıkladı

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Beşiktaş, Jackson Muleka&#039;nın yeni takımını resmen açıkladı

Spor Haberleri

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan’dan Al-Kholood'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı ekip, deneyimli oyuncunun Al-Kholood'a kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, Muleka'nın Suudi Arabistan takımlarından Al-Kholood'a kiralık olarak gittiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.

Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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