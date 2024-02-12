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    • Beşiktaş, Kayserispor'a takıldı! Burak Yılmaz eski takımından puan aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş, Kayserispor&#039;a takıldı! Burak Yılmaz eski takımından puan aldı
    Beşiktaş, Kayserispor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. Yeni transferlerden Ernest Muci, maça ilk 11'de başlarken, Al Musrati ikinci devrede şans buldu.

    Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

    Haftayı 4.sırada tamamlayan Siyah-beyazlılar, 40 puanda kalırken, Kayserispor 29 puanla 12.sırada yer aldı.

    Transferin son gününde takıma katılan Ernest Muci ve Al Musrati, bu akşam ilk defa Beşiktaş forması giydi.

    Beşiktaş, Kayserispor'a takıldı! Burak Yılmaz eski takımından puan aldı
    KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

    3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

    21. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    29. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

    52. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

    59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasını ortasına Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı taca çeldi.

    87. dakikada Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortada, Morte'nin kafa vuruşunda, Arif Kocaman'ın röveşata denemesinde top dışarı çıktı.

    Beşiktaş, Kayserispor'a takıldı! Burak Yılmaz eski takımından puan aldı

    KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI

    Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek (Dk. 75 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov (Dk. 63 Ali Karimi), Morte, Nazon

    Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov (Dk. 82 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka (Dk. 82 Rebic), Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati)

    Sarı kartlar: Dk. 41 Bourabia, Dk. 62 Gökhan Sazdağı, Dk. 89 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşKayserispor
    Haberler > Spor > Beşiktaş, Kayserispor'a takıldı! Burak Yılmaz eski takımından puan aldı
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