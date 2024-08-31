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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar...

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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar...

Spor Haberleri

Temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 8 rakibi belli oldu. Bu takımlardan biri de İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv. Bu eşlemenin ardından Maccabi, bu mücadeleyi İstanbul yerine tarafsız sahada oynamak için UEFA'ya başvurabilir. Geçen sezon basketbolda benzer örnekler karşımıza çıkmıştı. İşte detaylar...

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi ve 3 temsilcimizden biri olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar; Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti. 

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar... - 1. Resim

Kartal'ın rakipleri arasında İsrail temsilcisi Maccabi'nin de olması akıllara karşılaşmanın nerede oynanacağı sorusunu getirdi. Nedeni ise geçen sezon basketbol karşılaşmalarında alınan kararlar.

Çekilen kura sonucunda Beşiktaş'ın İstanbul'da oynayacağı maçlardan biri de Maccabi Tel Aviv mücadelesi olacak. Ancak bu müsabakanın tarafsız sahada oynanabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar... - 2. Resim

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara dünya genelinde en sert tepkiyi veren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu sebepten dolayı İsrail hükümeti geçen sezon basketbol takımlarının Türk ekipleriyle yapacağı maçları güvenlik gerekçesiyle İstanbul dışında oynamak için başvurmuştu.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar... - 3. Resim

BASKETBOL MAÇLARI İSTANBUL DIŞINDA OYNANMIŞTI

Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynaması gereken mücadeleler, EuroLeague yönetiminin kararıyla tarafsız sahalarda oynanmıştı. Anadolu Efes Letonya'nın Riga, F.Bahçe ise Litvanya'nın Panevezys kentinde İsrail ekibini konuk etmişti.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar... - 4. Resim

EuroCup'taki Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı Ljubljana Arena Stozice'de oynanmıştı.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar... - 5. Resim

Öte yandan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Bursaspor İnfo Yatırım da İsrail takımlarıyla Türkiye'de yapması gereken maçları Bosna Hersek'te yapmıştı.

MACCABI, UEFA'YA GİDEBİLİR

Benzer örneklerden yola çıkan Maccabi Tel Aviv, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş karşılaşması için UEFA'ya başvuru yapabilir.

UEFA'nın bu durumda nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Basketbol müsabakaları baz alınırsa, Beşiktaş-Maccabi Tel Avin maçı tarafsız sahada oynanabilir.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul yerine tarafsız sahada mı oynanacak? Basketbolda benzer kararlar... - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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