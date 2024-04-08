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Haberler > Spor > Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi! Samet Aybaba milli yıldız ve lider stoper ile yüz yüze görüşecek

Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi! Samet Aybaba milli yıldız ve lider stoper ile yüz yüze görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
- Güncelleme:
Beşiktaş rotasını Almanya&#039;ya çevirdi! Samet Aybaba milli yıldız ve lider stoper ile yüz yüze görüşecek

Spor Haberleri  / Sabah

Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Samet Aybaba'nın hedefinde iki yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmek var. Aybaba, milli yıldız ve tecrübeli stoper ile yüz yüze görüşmek için Almanya'ya gidecek.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Beşiktaş, yeni sezona yeni transferler ve yapılanma ile girmek istiyor. Samet Aybaba önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Siyah-Beyazlılar rotayı Almanya'ya çevirdi. Beşiktaş'ın gündeminde Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Almanya'nın tecrübeli stoperi Mats Hummels var.

Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi! Samet Aybaba milli yıldız ve lider stoper ile yüz yüze görüşecek - 1. Resim

SALİH VE HUMMELS GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre Samet Aybaba, Mats Hummels ve Salih Özcan transferi için Almanya'ya gitti. Milli futbolcu Salih Özcan ile daha önce telefonla görüşen Samet Aybaba, oyuncuyla bu kez yüz yüze görüşecek. Salih Özcan'a gelecek planlarını anlatacak olan Aybaba, oyuncudan olumlu cevap alması durumunda Borussia Dortmund yetkilileriyle temasa geçecek ve oyuncunun bonservisini almak adına pazarlık masasına oturacak.

Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi! Samet Aybaba milli yıldız ve lider stoper ile yüz yüze görüşecek - 2. Resim

Stoper transferi de yapmayı planlayan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında ise Mats Hummels var. Samet Aybaba, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hummels'i ikna etmeye çalışacak. Aybaba 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşamaması durumunda Beşiktaş şu isimlere yönelecek: Sebastian Coates, Robin Knoche ve Gabriel Paulista.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Sabah
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