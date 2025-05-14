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Beşiktaş, Tolgahan Şahin için harekete geçti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş, Tolgahan Şahin için harekete geçti!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liefering forması giyen 20 yaşındaki Tolgahan Şahin, Beşiktaş'ın radarına girdi. Genç oyuncu için görüşmelere başlandığı öğrenildi.

Liefering'de forma giyen genç orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin,Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasına girdi. Salzburger Nachrichten'in haberine göre, 20 yaşındaki futbolcunun bu yaz Liefering'den ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş, Tolgahan Şahin için harekete geçti! - 1. Resim

TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ

Tolgahan Şahin'e Avusturya'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği belirtilirken, genç oyuncunun Türkiye'den de talipleri olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın da Tolgahan Şahin'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş, Tolgahan Şahin için harekete geçti! - 2. Resim

Beşiktaş'ın genç futbolcu için resmi temaslara başladığı, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ise henüz somut bir adım atmadığı aktarıldı.

Liefering forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Tolgahan Şahin, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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