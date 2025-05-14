Beşiktaş, Tolgahan Şahin için harekete geçti!

Liefering forması giyen 20 yaşındaki Tolgahan Şahin, Beşiktaş'ın radarına girdi. Genç oyuncu için görüşmelere başlandığı öğrenildi.

Liefering'de forma giyen genç orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin,Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasına girdi. Salzburger Nachrichten'in haberine göre, 20 yaşındaki futbolcunun bu yaz Liefering'den ayrılması bekleniyor.

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TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ

Tolgahan Şahin'e Avusturya'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği belirtilirken, genç oyuncunun Türkiye'den de talipleri olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın da Tolgahan Şahin'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın genç futbolcu için resmi temaslara başladığı, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ise henüz somut bir adım atmadığı aktarıldı.

Liefering forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Tolgahan Şahin, 2 kez gol sevinci yaşadı.