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Beşiktaş Türkiye Kupası'nı taraftarıyla kutladı! Necip Uysal'dan Süper Kupa sözü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş Türkiye Kupası&#039;nı taraftarıyla kutladı! Necip Uysal&#039;dan Süper Kupa sözü
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası, Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Türkiye Kupası sevincini taraftarıyla paylaştı. Törende konuşan takım kaptanı Necip Uysal, "Bu kupa için de söz vermiştik. Süper Kupa için de söz veriyoruz." ifadelerini kullandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u finalde 3-2 mağlup eden Beşiktaş, taraftarlarıyla kutlama yaptı. 

Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirdiği kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Beşiktaş'a gelen siyah-beyazlı kafile, Dolmabahçe istikametinden taraftarların yoğun ilgisi altında meydana ulaştı.

SPORCULARIMIZ SÖZÜNDE DURDU

Siyah-beyazlı takımın başkanı Hasan Arat, "Size söz verdik, kupayı buraya getirecek çocuklar dedik. Sporcularımız sözünde durdu. Sizlere teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nı taraftarıyla kutladı! 'Sporcularımız sözünde durdu' - 1. Resim

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDIK

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok ise, "Bu sene taraftarlarımızı çok üzdük. Birçok röportajda özür dilemek zorunda kaldık. Kupayı size getirerek kötü gidişata dur demek istedik. Çok teşekkürler, sizler daha iyisini hak ediyorsunuz. En büyük Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

SİZLERE HEDİYE ETMEK İSTİYORDUK

Necip Uysal şampiyonlukla ilgili, "Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz hepinize. Sizleri çok üzdük bu sene. Bu kupayı alarak sizlere hediye etmek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ederiz." dedi.

SÜPER KUPA İÇİN SÖZ VERİYORUZ

İkinci başkan Hüseyin Yücel, Necip Uysal'dan Süper Kupa için de söz istedi. Yücel'in "Söz veriyor musunuz?" sorusuna, siyah-beyazlı oyuncu, "Bu kupa için de söz vermiştik. Süper Kupa için de söz veriyoruz." cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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