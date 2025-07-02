Beşiktaş, yeni golcüsü Abraham'a kavuştu! Yedi yıl önce söz vermişti

2017 yılında bir taraftarın “Come to Beşiktaş” çağrısına “Beşiktaş’a geliyorum. Türkiye’ye selamlar” diyen İngiliz futbolcu, gecikmeli de olsa sözünü tuttu…

MURAD TAMER'İN HABERİ - Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Tammy Abraham transferiyle dünyada ses getirdi. Siyah beyazlılar, geçen sezon Milan’da kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham’ı kulübü Roma’dan kadrosuna kattı.

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Bu transferin gerçekleşmesinde Roma’nın içinde bulunduğu mali problemlerin rolü büyük oldu. Haziran sonuna kadar Finansal Fair Play sebebiyle oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olan Roma, iki ay önce Zenit’e 25 milyon avro fiyat biçtiği Abraham’ı toplam 17 milyon avroya Beşiktaş’a vermek zorunda kaldı.

BİR MESAJLA BAŞLADI

İngiliz oyuncuyla 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Roma’ya 2 milyon avro kiralama bedeli, 2 milyon avro garanti bonus ve bir sonraki yıl 13 milyon avro mecburi satın alma ücreti ödeyecek. Abraham’a ise yıllık 4 milyon avro verilecek.

Abraham transferi Beşiktaşlı taraftarları coştururken, 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun yedi yıl önce siyah beyazlılara söz verdiği ortaya çıktı. Bir taraftarın “Come to Beşiktaş” çağrısına “Beşiktaş’a geliyorum. Türkiye’ye selamlar” diyen Abraham, gecikmeli de olsa sözünü tutmuş oldu.

KARTAL POZU

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Tammy Abraham dün İstanbul’a geldi. Uçakta kartal pozu veren İngiliz futbolcu, taraftara da “Merhaba Kara Kartallar, sizin için geliyorum. Görüşürüz” dedi.

FORMAYI TV'DE GÖRÜRDÜM

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Tammy Abraham, resmî imza için İstanbul’a geldi. “Buraya gelmekten çok mutluyum ve heyecanlıyım” diyen yıldız oyuncu, “Türkiye harika bir ülke, İstanbul ise gerçekten çok güzel. Üzerimde bu meşhur ve çok güzel forma var, giymek nasip oldu. Bu formayı TV’de hep görüyordum, şimdi üzerimde” ifadelerini kullandı. Taraftara övgüler yağdıran Abraham, “Çok tutkulular, onların önünde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

İNANILMAZ BİR SEVGİ VAR

“Ben kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Beşiktaş gibi büyük tarihe sahip bir kulüpte olmak gurur verici. Türkiye’de kurulan ilk büyük kulübe geldim” vurgusu yapan Abraham, “Çok gol atacağım, çok çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu büyük sevgiye sahadaki mücadelemle karşılık vereceğim. Bu forma altında kupalar kazanmak istiyorum. Yüzde yüzümü vereceğim ve büyük başarılar hedefliyorum” sözleriyle iddialı konuştu.

ROMA’YI YAKAN ADAM

Tammy Abraham, 2021 yılında Chelsea’den 41 milyon avroya Roma’nın yolunu tutmuştu. Jose Mourinho’nun isteğiyle alınan İngiliz futbolcu, ilk sezonunda bütün kulvarlarda 27 gol atarak İtalya ligine damga vurmuştu. Sonrasında düşüşe geçen Abraham, geçen sezon ise Milan’a kiralanmıştı.

"SERVİS YETENEĞİ SÜPER"

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen eski savunma oyuncularından Yalçın Ayhan, Tammy Abraham için “Bir santrfor olarak çevresini oynatmaya açık bir profil. Yapılan bu transfer ile birlikte çevresini doğru şekillendirmek hayati bir önem taşıyor. Bir kenarda servis yeteneği olan bir oyuncu, diğer kenarda ise gol katkısı ile takıma fayda sağlayacak başka bir profil. Rafa Silva’nın savunma arkasına sarkmaları ve Gedson’un da sürpriz koşulları böylelikle daha değerli hâle gelebilecek. Demba Ba, Mario Gomez gibi iz bırakabilir” değerlendirmesinde bulundu.