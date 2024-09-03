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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario'nun geliş saati belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın Portekizli yıldızı Joao Mario&#039;nun geliş saati belli oldu

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın son imzası belli oldu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario'nun geliş saati belli oldu - 1. Resim

Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Kartal, Benfica'nın tecrübeli ismi Joao Mario'yu da kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario'nun geliş saati belli oldu - 2. Resim

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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