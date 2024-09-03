Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın son imzası belli oldu.
Immobile, Rafa Silva, Paulista gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Kartal, Benfica'nın tecrübeli ismi Joao Mario'yu da kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Portekizli futbolcu, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı