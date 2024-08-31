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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasındaki konuğu Sivasspor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın Süper Lig&#039;in 4. haftasındaki konuğu Sivasspor

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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